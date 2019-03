Sabato 16 marzo c’è stato un nuovo appuntamento dell’iniziativa “La Protezione civile siamo noi!”. Gli alunni della classe 1B dell’istituto comprensivo don Piero Pointinger sono stati coinvolti in un’attività finalizzata al ripristino del sentiero che conduce alle sorgenti di Hoè, al confine con Colle Brianza.

I ragazzi del Pointinger con la Protezione civile

“La Pc e siamo noi” è un progetto sicurezza previsto nell’attuale offerta formativa, che si sviluppa dalla classe V della primaria e si conclude in terza media. L’obiettivo finale è quello di sensibilizzare i giovani sul tema dell’ambiente, stimolando la loro appartenenza al territorio e suscitando riflessioni su come proteggere il proprio futuro. Gli alunni, divisi per squadre e capitanate da un caposquadra e da un “tutor” della Protezione civile, vengono muniti di Dpi per rastrellare il sentiero di Santa Maria Hoè in tutta sicurezza, scavando alcuni gradini e creando un piccolo ponticello.

L’attività proseguirà ogni sabato mattina per altre tre classi, in luoghi diversi del territorio.