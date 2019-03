Domenica 7 aprile appuntamento con la Giornata del Verde Pulito a Montevecchia, dove i bambini dei quattro Comuni dell’istituto comprensivo puliranno il parchetto attorno alla Casetta di via del Fontanile.

Giornata del Verde Pulito

L’iniziativa promossa dai Comuni di Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna e dal Consiglio sovracomunale dei ragazzi e delle ragazze è volta a risanare la zona della Casetta di via del Fontanile. Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 9.30 davanti alle scuole elementari di Montevecchia, luogo in cui ci si organizzerà e dividerà in gruppi. Dopodiché si raggiungerà la Casetta per iniziare con le pulizie, che si concluderanno verso le 11.30 con un aperitivo in compagnia. In caso di pioggia la giornata è rinviata alla domenica successiva. La giornata è supportata anche dalle Gev del Parco, dagli Alpini di Cernusco e Lomagna, Protezione civile di Lomagna e Osnago, Consulta Territorio di Lomagna e Gruppo decoro urbano Vo.Ce. Cernusco.