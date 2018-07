C’è grande attesa per l’arrivo del presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, che sarà l’ospite d’eccezione dell’incontro programmato per oggi, lunedì 2 luglio, con inizio alle ore 18, nella splendida cornice di Villa Confalonieri in via Garibaldi 17 a Merate. La serata – organizzata dal gruppo editoriale Netweek con la Fondazione Costruiamo il Futuro e la Fondazione Comunitaria Lecchese – sarà l’occasione per parlare di «Welfare e futuro del terzo settore».

Dopo gli interventi di Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Comunitaria Lecchese, racconterà il ruolo virtuoso della sua istituzione nata nel 1999, e dell’onorevole Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, tratterà il tema «La solidarietà cambia il mondo. Premio Costruiamo il Futuro Brianza e Isola Bergamasca»,

Il momento clou

Il momento clou sarà rappresentato proprio dall’intervento dell’avvocato Giuseppe Guzzetti, 84 anni, comasco, presidente dal 1997 della Fondazione Cariplo, nonché il padre delle fondazioni di origine bancaria, istituzioni che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita degli enti no profit, del ricco mondo associativo che fa della sussidiarietà e del sostegno al terzo settore la propria ragione d’essere. Guzzetti è la figura di maggior spicco del nostro Paese nel campo della filantropia moderna e organizzata. Il presidente Guzzetti interagirà con le associazioni e le istituzioni locali ma tratterà anche il tema «Le nuove sfide della Fondazione Cariplo: giovani, benessere e comunità». Insomma una serata da non perdere…