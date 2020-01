Alessandro Antonioli (Technoprobe di Cernusco), Francesco Perego (Permedica di Merate) ed Ester Sala (Maxi Sport Merate) saranno i tre protagonisti del Focus Economia programmato per sabato 1 febbraio, con inizio alle ore 9, nell’aula magna dell’istituto Viganò.

Focus economia con gli imprenditori del territorio sabato a Merate

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione e organizzata dal Lions Club Merate guidato al presidente Giorgio Salvioni, ha lo scopo di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. I tre imprenditori incontreranno oltre 200 ragazzi del Viganò e dell’Agnesi per spiegare loro il contesto fortunato nel quale vivono, quali sono le figure più ricercate oggi dalle nostre aziende, le competenze necessarie per entrare più facilmente nel mondo del lavoro e la necessità di porre attenzione anche alle soft skills. Non mancheranno consigli utili: come compilare un curriculum, come presentarsi a un colloquio, l’utilizzo dei social, il limite di piercing e tatuaggi…

Maurizio Dal Mas

«Il Lions da sempre è molto attento al territorio nel quale opera e in particolar modo ai giovani – spiega Maurizio Dal Mas, noto commercialista meratese, socio Lions e promotore dell’incontro – Questa iniziativa vuole mettere in relazione due mondi – quello della scuola e quello dell’impresa – che non sempre dialogano in modo costruttivo».

