Euronics insolvente, a rischio 250 lavoratori.

LEGGI ANCHE Crisi Pozzoli Market Orsenigo e Ponti (Pd) chiedono un’audizione urgente

Euronics insolvente, a rischio 250 lavoratori

Il giudice del tribunale fallimentare di Milano Sergio Rossetti ha dichiarato l’insolvenza di Galimberti, socio Euronics, storica catena di negozi che vende prodotti di elettronica ed elettrodomestici. Una crisi che rischia di travolgere 250 lavoratori.

La procedura

Il provvedimento del Tribunale di Milano apre le porte alla procedure di amministrazione straordinaria del gruppo, per il quale è stato anche nominato un commissario. Trenta i giorni di tempo che il funzionario avrà a disposizione per stilare una relazione nella quale indicare se la società sia o meno in grado di restare sul mercato. Altrimenti l’ipotesi è quella del fallimento.

I sindacati

Nei giorni scorsi i sindacati Filcams Cgil avevano nuovamente posto l’attenzione sulla vicenda, che tiene con il fiato sospeso i lavoratori da anni. Tanto che, come spiegano i sindacati, “l’occupazione è passata da oltre 600 addetti nel 2013 a circa 250 lavoratori nelle sole Lombardia e Veneto”.

La nota dell’azienda