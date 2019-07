L’incontro programmato e concordato tra le parti per oggi, mercoledì 24 luglio 2019, durante il quale si sarebbero dovuti affrontare i problemi relativi all’attivazione della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e alla gestione dei 30 esuberi che la Direzione Aturia ha denunciato negli incontri precedenti, non si è svolto. A renderlo noto, attraverso una nota, sono state le RSU-OOSS dell’azienda meratese.

Esuberi alla Finder Pompe: salta l’incontro

“Il motivo è imputabile alla volontà aziendale di modificare il luogo, precedentemente condiviso tra le parti, per ragioni organizzative e logistiche ritenute da parte nostra generiche e poco chiare. La verità è che i lavoratori avevano deciso di proclamare 4 ore di sciopero con presidio esterno all’azienda a sostegno delle richieste sindacali” sottolineano le Rsu. “Riteniamo grave che l’azienda abbia di fatto spostato a poche ore dell’incontro la sede a 25 chilometri di distanza rendendo impossibile la nostra partecipazione e quella dei lavoratori. Inoltre si fa presente che negli ultimi 5 anni non ci sono mai stati problemi logistici e organizzativi in quanto tutti gli incontri precedenti, si sono svolti in sede aziendale Via Bergamo,65 a Merate”.

I prossimi passi

“Domani, 25 luglio, come da convocazione ci sarà l’incontro istituzionale presso l’Ente regionale Polis, ma visto quanto è successo oggi non si riscontra una volontà aziendale nell’individuare soluzioni condivise ai problemi aperti. La mobilitazione dei lavoratori continuerà con iniziative che saranno programmate nell’assemblea sindacale di venerdì 26. Riteniamo infine inaccettabile che di fronte a un futuro incerto per 95 persone e le loro famiglie l’azienda si muova in modo così irresponsabile”.