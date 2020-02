“Ragazzi, siate ambiziosi!” È con queste parole che i partecipanti dell’Arrow Graduate Program sono stati accolti in Elemaster, la multinazionale brianzola primo cliente del colosso americano in Italia. “Perché avete un ruolo, ed è importante” prosegue il discorso rivolto agli studenti, selezionati dalle migliori università europee come rappresentanti d’eccellenza delle loro facoltà, e come futuri membri del team internazionale di Arrow Electronics, azienda leader nei servizi per l’industria elettronica in tutto il mondo.

Elemaster e Arrow in campo per il futuro dei giovani

L’ “EMEA Arrow Graduate Program” ha infatti lo scopo di individuare e far crescere giovani ad alto potenziale, provenienti da tutta Europa, nei campi dell’ingegneria, della tecnologia e dell’economia, ed all’interno di un programma formativo della durata di un anno, mostrare loro la realtà lavorativa delle diverse sedi nazionali in cui il gruppo ha luogo.

In occasione della tappa italiana, Elemaster Spa è stata quindi prescelta come esempio di realtà ad ampio respiro internazionale, per mostrare concretamente ai futuri attori della supply chain come il lavoro di ciascuno possa influenzare il risultato aziendale.

Infatti, nello scenario in cui ci troviamo ad operare la globalizzazione è un valore imprescindibile della nostra economia, ma lo è altresì la complessità che ne deriva; per tale motivo, diventa fondamentale poter mostrare ai rappresentanti di diverse culture come il loro apporto abbia un concreto riscontro nel mondo del lavoro.

Gabriele Braga, Director of Engineering

“Elemaster è un esempio di eccellenza dal punto di vista organizzativo e della fluidità e leggibilità dei processi” commenta Gabriele Braga, Director of Engineering promotore del progetto insieme a Julie Martin, EMEA Graduate Program Director. “Arrow è un partner fondamentale per garantire ai nostri clienti il livello di competitività richiesto dal mercato”, chiosa Gabriele Cogliati, Presidente del gruppo Elemaster. “L’unico modo di soddisfare i desideri dei nostri stakeholder, è infatti quello di poter contare su fornitori che siano per noi partner affidabili e costituiscano un elemento concreto della nostra catena del valore,condividendo il rischio dell’impredicibilità della domanda e fornendo un servizio globale alle diverse realtà locali” aggiunge Valentina Cogliati, Vice President.

Un’iniziativa questa quindi che mostra il connubio vincente tra realtà di eccellenza come Arrow ed Elemaster, ed un esempio concreto di investimento sui giovani, futuro della nostra società.