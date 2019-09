Sarà un primo giorno speciale, quello di domani, per gli alunni della scuola di Calco. A partire dalle 8.15, in due momenti, si terranno infatti le inaugurazioni dei lavori conclusi durante l’estate sia sulla primaria che sulla secondaria.

Scuola di Calco, primo giorno speciale

Al termine del quarto anno di lavori agli edifici scolastici che hanno interessato l’ammodernamento delle strutture, la sostituzione integrale degli impianti e l’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza per un investimento complessivo di circa 1.200.000 euro, domani, giovedì, si terranno due momenti di inaugurazione in occasione del primo giorno di scuola. Nello specifico, i tagli del nastro si svolgeranno alle 8.15 alle medie e alle 8.45 alle elementari, alla presenza delle autorità e ovviamente di docenti e studenti.

Opere importanti

Nello specifico, i lavori hanno riguardato: realizzazione controsoffittatura antisfondellamento, posa pannelli fonoassorbenti, messa a norma delle uscite e delle scale di emergenza, sostituzione dei serramenti, realizzazione parcheggio esterno, pavimentazione dei cortili di accesso con autobloccanti, sostituzione del tetto della palestra, sistemazione coperture edifici, tinteggiatura delle pareti; rifacimento impianti e installazione di tre caldaie a condensazione in serie, sostituzione di tutti gli elementi radianti (caloriferi); rifacimento impianti con messa a norma e sostituzione di tutte le luci con lampade a led e luci di emergenza; sostituzione di tutti i banchi scolastici e parte degli armadi, acquisto attrezzature elettriche per la pulizia e l’igiene; rifacimento e/o realizzazione aule didattiche e laboratori (musica, scienze, arte, informatica).