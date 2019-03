Luigi Perego è stato eletto presidente della Zona 5 Merate di Confcommercio Lecco. La conferma del presidente uscente (subentrato a febbraio 2017 a Mario Mandelli, che aveva lasciato a causa della chiusura della attività dopo 14 anni di presidenza, ndr) è avvenuta martedì 19 marzo in occasione della assemblea elettiva svoltasi presso la sede della delegazione della associazione a Merate in viale Verdi 16/bis. Oltre al presidente (titolare del Colorificio Ideatre di Robbiate), sono stati eletti, sempre all’unanimità, alla carica di consiglieri per il quinquennio 2019-2024 Silvia Brivio (Cartolibreria Brivio Zappa Snc di Osnago), Federico Perego (Utfer Sas di Merate) e Chantal Spada (Tony Spada di Merate): tutti facevano già parte del Direttivo uscente.

Confcommercio Merate: Perego confermato presidente

“Ringrazio per la rinnovata fiducia dopo questi due anni di lavoro alla guida della Zona – ha evidenziato il presidente Perego – Insieme al Consiglio cercherò di essere sempre vicino alle imprese associate ascoltando e portando avanti le loro richieste. Confcommercio Lecco è attenta alle esigenze dei propri associati: un esempio, solo l’ultimo, è stata la scelta di destinare il fondo di solidarietà alle imprese danneggiate dalla chiusura del Ponte di Paderno. La cerimonia di prima di Natale a Cascina Maria con la consegna di un contributo di 500 euro a testa per le imprese associate di Paderno, Robbiate e Verderio credo sia emblematica del modo di essere dell’associazione”.

Wow Che Sconti

Poi Perego, che è anche consigliere del Gruppo Colorifici di Confcommercio Lecco, ha aggiunto: “Credo molto nel progetto Wow Che Sconti pensato da Confcommercio Lecco per promuovere lo shopping, la cultura e il turismo sul territorio e lanciato anche nel Meratese e nel Casatese nel luglio scorso. Un progetto che vuole valorizzare il commercio e in particolare i negozi di vicinato. La mia idea è quella di farlo conoscere sempre più, con incontri dedicati nei territori: sono convinto che Wow potrà crescere e portare ancora più benefici ai commercianti e vantaggi per i residenti e per i consumatori”.

I Comuni compresi nella Zona 5 di Confcommercio Lecco sono: Airuno, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò.