Una serata speciale quella di oggi, martedì 2 ottobre 2018. Il BtoB Awards 2018, il premio riservato all’imprenditoria di Monza, Como e Lecco s’è concluso con un gran galà d’eccezione nella cornice della Villa reale di Monza. L’Oscar per le imprese nato nel 2010 per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza quest’anno è stato co-organizzato con il nostro gruppo editoriale Netweek e con il patrocinio di Assolombarda.

BtoB Awards 2018 in Villa Reale

Ma sveliamo subito i vincitori delle varie categorie:

Grande Impresa: Alfa Laval (Monza, Mb)

Innovazione: Technoprobe (Cernusco Lombardone, Lc)

Imprese storiche: Sacchi Elettroforniture (Desio, Mb)

Start up: Soulkitchen (Calco, Lc)

Pmi: Gruppo Gattinoni (Milano)

Mobile e design: Riva 1920 (Cantù, Co)

Food: Albero dei gelati (Monza, Seregno, Cogliate, Mb)

Ambiente e lotta allo spreco: Gio style (Carnate, Mb)

Welfare aziendale: Gruppo Fontana (Veduggio con Colzano, Mb)

Passaggio generazionale: Faro (Ornago, Mb)

And the last but not the least…

Premio “Best”: Technoprobe (Cernusco Lombardone, Lc)

E infine, premio alla memoria ad Aldo Varenna, a Pier Franco Bertazzini e al cavalier Loris Fontana, premio speciale Netweek ad Autotorino (Cosio Valtellino, So) e Carosello (Carugate, Mi).

I protagonisti della serata

Insieme a Sara Re e Pietro Fortunato di Hubnet Communication, al direttore editoriale Lombardia di Netweek Giancarlo Ferrario e al Vice President Sales & Marketing Riccardo Galione, sul palco anche il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. Presenti anche il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Roberto Invernizzi, il primo cittadino di Monza, Dario Allevi, l’assessore al Commercio di Monza, Massimiliano Longo, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Monza, Desirée Merlini, Luca Bertazzini, figlio dell’indimenticato Pier Franco, ex sindaco della città di Teodolinda scomparso lo scorso giugno.

I profili di tutte le aziende sulla rivista BtoB Gold 2018 (per informazioni btob18@hubnet.it, tel. 039/2315288) e su www.btobawards.it

