Alessandro Limonta ed Erika Donato, due meritevoli studenti di 18 anni rispettivamente del Liceo Statale Agnesi di Merate e dell’IIS Greppi di Monticello Brianza, hanno vinto la 15a edizione del concorso nazionale “Lo Studente Ricercatore” indetto dall’IFOM di Milano, istituto rinomato a livello internazionale nella ricerca sul cancro. Alessandro ed Erika hanno brillantemente superato un difficilissimo test d’ammissione insieme ad altri 8 giovani promettenti studenti che sono stati selezionati tra centinaia di candidati provenienti da tutta Italia.

“Lo Studente Ricercatore”

“Lo Studente Ricercatore” è un progetto unico nel suo genere promosso da IFOM: consente ogni anno a una ristrettissima selezione di eccellenti liceali di vivere in prima persona la ricerca scientifica, lavorando intensamente per 15 giorni fianco a fianco con ricercatori provenienti da tutto il mondo. I ricercatori che lavorano in IFOM provengono infatti da circa 25 Paesi nel mondo.

Arrivano da Lecco i futuri cervelli della Scienza? La storia di Alessandro ed Erika

Alessandro, che nella sua Merate si divide tra la passione per le scienze e quella per la pallavolo a livello agonistico, e Erika, che a Monticello coniuga invece la scienza con il canto in un coro riconosciuto a livello internazionale, sono ora a Milano. Hanno iniziato il 24 giugno il loro stage di 15 giorni soggiornando nella guest house internazionale di IFOM. Dopo questa esperienza nei laboratori di IFOM, Alessandro proseguirà la sue estate con una tabella di marcia decisamente sfidante: uno stage a Napoli di preparazione alle IBO (International Biology Olympiad), poi le IBO in Ungheria, un po’ di vacanza in Russia, quindi uno stage di Matematica Senior a Pisa… e finalmente un po’ di riposo. Erika invece proseguirà la sue estate a studiare per l’ultimo anno di Superiori in previsione della maturità, dedicherà un po’ di tempo alle amiche e si preparerà per un importante concorso internazionale con il suo coro.

IFOM

In particolare in IFOM Alessandro sarà impegnato nell’unità di Meccano-oncologia,dove le cellule tumorali vengono studiate secondo l’approccio interisciplinare emergente della meccanobiologia, sotto la guida della ricercatrice Camilla Galli, mentre Erika sarà operativa nell’unità di Proteomica Funzionale sotto la guida del ricercatore Paolo Soffientini.

Si tratta di due aree molto promettenti nell’ambito della ricerca sul cancro e per Alessandro ed Erika è una bella scommessa passare dai banchi di scuola alla prova del bancone di laboratorio!

Una piccola grande sfida che costituisce forse il primo passo in un percorso di formazione e carriera scientifica che Alessandro, Erika e gli altri 8 studenti-ricercatori potrebbero intraprendere dopo la maturità che li aspetta tra un anno: dalle statistiche relative agli anni passati emerge infatti che oltre il 90 % dei ragazzi che hanno partecipato in questi 14 anni a “Lo Studente Ricercatore” hanno scelto di imboccare un percorso universitario in ambito scientifico, dalla medicina (39%) alle scienze biologiche fino alle biotecnologie (22%) e altre facoltà come matematica e fisica (29%). Il 91% dei partecipanti ha ritenuto molto determinante proprio l’esperienza di “Studente Ricercatore” in IFOM nella scelta della facoltà universitaria. (per dettagli vedi: https://www.ifom.eu/it/scienza-societa/sperimenta-con-noi/summer-school.php)

Scuole d’eccellenza

In questa direzione giocano senz’altro un ruolo fondamentale anche le scuole del Territorio come l’Agnesi di Merate e l’IIS Greppi di Monticello Brianza, impegnati nell’offrire ai ragazzi formazione di qualità e, al tempo stesso, nell’aiutarli all’orientamento verso le scelte future. E ovviamente ai docenti di questi studenti, come la professoressa Lorena Belotti e il dirigente scolastico Antonio Cassonello, che hanno proposto la candidatura di Alessandro al concorso e la professoressa Elena Conforti e il dirigente scolastico Anna Maria Beretta, che hanno proposto la candidatura di Erika…e avevano visto bene!