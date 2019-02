La mostra organizzata da Artee20 è stata inaugurata sabato scorso e proseguirà fino al 24 febbraio con ingresso gratuito. È esposta ai Bastioni di Merate, in via don Cazzaniga.

Una mostra multisensoriale con Artee20 di Merate

Artee20 è un’associazione culturale artistica meratese nata nel 2014 e si occupa di promuove l’arte e la cultura nel nostro territorio. Lo scorso sabato è stata inaugurata la mostra multisensoriale con installazioni d’arte a tema e proseguirà fino al 24 febbraio. L’iniziativa comprende 10 installazioni con le quali il visitatore è invitato a relazionarsi per “gustare” l’opera d’arte con un solo senso alla volta. Le installazioni comprendono quadri che sembrano dipinti da assaggiare, boschi da odorare, sculture da “vedere” con le sole mani, quadri sonori e trompe l’oeil suggestivi. Non è una solita mostra, ma un’occasione per divertirsi e sorprendersi. L’ingresso è gratuito. Gli orari d’apertura sono: il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. La mostra è esposta ai Bastioni di Merate, in via don Cazzaniga numero 3.