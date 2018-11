Dopo l’approvazione del Progetto Preliminare di riqualificazione da parte del Comune, Il Comitato Viale Verdi organizza dei momenti di incontro con i residenti affinché tutti possano augurarsi serenamente buone feste. Quello del Natale è il periodo in cui maggiormente si sente il bisogno di momenti di socializzazione.

Riqualificazione di Viale Verdi

Il Progetto Preliminare (o studio di fattibilità) elaborato dai tecnici della Provincia di Lecco relativamente ai lavori di riqualificazione di Viale Verdi, è ormai definito (mancano solo piccoli dettagli relativi all’arredo urbano). Una volta realizzato permetterà ai cittadini di vivere in sicurezza e mobilità lenta l’ambiente in cui vivono o operano. Nella realizzazione del progetto, i tecnici si sono focalizzati fondamentalmente sulla sicurezza pedonale (circa 4000 metri quadri di vecchi e nuovi marciapiedi), nel recupero di spazi inutilizzati, nella creazione di nuovi parcheggi ad uso residenziale e commerciale e nel rallentare e fluidificare il transito dei mezzi che quotidianamente attraversano le strade. Nel frattempo, per il terzo anno consecutivo, ci si appresta a festeggiare il Natale in Viale Verdi.

Festa di Natale in allegria

Anche quest’anno in Viale Verdi di Merate si festeggerà insieme il Natale. I canoni e i tempi dell’evento saranno come quelli dello scorso anno: l’installazione della casetta di Babbo Natale e l’accensione dell’albero di vicinato, illuminato dall’Amministrazione comunale ed addobbato per la prima volta con gli addobbi preparati dal Centro diurno disabili e dai bambini che frequentano la scuola materna. Grazie al consueto contributo di Confcommercio Lecco, al quale si è aggiunto quello generoso di Green Energy Saving Company e Tempocasa (da poco presenti sul Viale con le loro attività). Agli esercenti verrà fornito

del Viale, affinché lo addobbino in maniera speculare alla loro attività, un albero di Natale Ikea che una volta restituito all’azienda frutterà un consistente buono acquisto da spendere in mobili, attrezzature o

giochi da donare alla Scuola Statale dell’Infanzia e all’Asilo Nido presenti sul viale.

Calendario degli eventi

Nel dettaglio gli eventi:

➢ Venerdi 7 dicembre al mattino: addobbo dell’albero di Natale a cura del Cdd.

➢ Sabato 8 dicembre ore 16-18: presenza di Babbo Natale presso la casetta per ricevere le letterine dei bimbi e raccogliere i giochi usati da distribuire ai bambini più bisognosi. All’imbrunire avverrà l’accensione dell’albero e buffet per grandi e piccini con thè caldo e vin brulé. Allieterà l’evento la Piva Natalizia della Banda sociale meratese.

➢ Domenica 9 dicembre ore 16-18: presenza di Babbo Natale presso la casetta per consegna letterine e giochi usati. Merenda per grandi e piccini.

➢ Sabato 22 dicembre 16-18: apertura casetta per gli Auguri in Musica da parte dei ragazzi della scuola secondaria Manzoni di Merate accompagnati dall’infaticabile professore Merlini.