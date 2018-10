Quasi quattrocento i biglietti venduti. Sabato 22 e 29 settembre il salone dell’oratorio si è riempito di curiosi e appassionati. “Delitt a l’umbra de la Madunina” ha dato così il via alla festa di inizio anno oratoriano. Inaugurazione che si è svolta nella parrocchia di Novate domenica scorsa, 30 settembre.

Tanti palloncini colorati per l’oratorio di Novate

Un cielo tinteggiato da una sessantina di palloncini colorati ha dato inizio anche a Novate all’anno oratoriano, come nella maggior parte della degli oratori della diocesi di Milano. Non poche le famiglie che hanno preso parte ai festeggiamenti nella giornata di domenica scorsa, 30 settembre. Dopo la fiaccolata per le vie del paese e la santa messa presieduta da don Eugenio Folcio, si è tenuto il tradizionale pranzo comunitario. E, al pomeriggio in oratorio, non è potuto mancare il tradizionale lancio inaugurale dei palloncini. Subito dopo, una grande caccia al tesoro conclusa con la vittoria della squadra «I ribelli della giungla».