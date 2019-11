Il cantante Andrea Mandelli e la band Stranger in my town, entrambi della provincia di Lecco, volano a Roma per la Finale Nazionale del Tour Music Fest 2019 – The European Music Contest, il più grande concorso europeo per Interpreti e Band emergenti.

Un cantante e una band lecchesi in Finale al Tour Music Fest

Originali, eclettici, ma soprattutto talentuosi: con la loro determinazione, sensibilità vocale e il loro impatto sonoro, il giovane cantante Andrea Mandelli, e la band Stranger in my town, entrambi della provincia di Lecco, in un percorso lungo 6 mesi, sono riusciti a convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nell’attesa Finale Nazionale del Festival, che si terrà nei giorni 22-23-24 Novembre 2019 presso il Crossroads – Live Club di Roma, in cui affronteranno l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finale Europea del prossimo 7 Dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma

Da Lecco a Roma con la musica nel sangue

Il traguardo raggiunto da Andrea Mandelli, 20 anni di Calco e dalla band Stranger in my town, formata da 4 componenti, entrambi progetti della provincia di Lecco, è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa.

Durante le Finali Nazionali, alle quali Andrea e i Stranger in my town prenderanno parte, andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa dodicesima edizione del TMF provenienti da tutte le regioni d’Italia per un vero e proprio Live Show.

Le finali il 7 dicembre

Andrea e i Stranger in my town, dopo l’ultima prova delle Finali Nazionali, potrebbero esibirsi il prossimo 7 Dicembre, all’Auditorium del Massimo di Roma, al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, dei rappresentanti Berklee – College Of Music e dei massimi esponenti della discografia italiana. La Finale Europea del Tour Music Fest, infatti, è un palco che ha visto sfilare decine di musicisti e band emergenti ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore. Un sogno per tutti i giovani artisti e band emergenti italiani che Andrea e i Stranger in my town l’opportunità di realizzare rappresentando la loro città per le categorie artistiche Interpreti e Band del Tour Music Fest.

Il prossimo appuntamento per Andrea e i Stranger in my town con il Tour Music Fest sarà il 22-23-24 Novembre al Crossroads Live Club di Roma in via Braccianense 771 per mostrare il loro talento e le loro capacità su un palco di rilevanza nazionale.