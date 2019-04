Un Primo Maggio diverso a Cascina Bagaggera nel cuore del Parco di Montevecchia e del Curone. Buon cibo, giochi, racconti e musica, per una giornata solidale e di inclusione a sostegno dei giovani con disabilità e dei diritti dei migranti.

Giornata speciale a Cascina Bagaggera

Dalle 12.30 alle 18.30 si susseguirà un programma ricco di appuntamenti a sostegno dei progetti dell’Associazione Corimbo Onlus, a cui sarà devoluto l’intero incasso della giornata, e con la partecipazione del Gruppo Amnesty International di Merate.

Cibo genuino a km zero

La giornata si aprirà con un pranzo a base di pasta, formaggi, salumi e pane biologici, prodotti da Cascina Bagaggera con i cuochi con disabilità del “Progetto Masterchef: oggi cucino io!”.

“L’iniziativa coinvolge una quindicina di giovani con disabilità che partecipano ai nostri progetti di agricoltura sociale – spiega Paola Lazzarotto, presidente dell’Associazione Corimbo – tramite i quali offriamo percorsi di formazione all’autonomia e al lavoro, attraverso la partecipazione attiva alla vita dell’azienda agricola.”

Pomeriggio con Amnesty International

Nel pomeriggio seguirà “I welcome: storie di viaggi e di incontri”, un progetto di Biblioteca Vivente a cura del Gruppo Amnesty International di Merate: un metodo innovativo, semplice e concreto, per promuovere il dialogo ed abbattere il muro di pregiudizi che circonda gli stranieri, in cui i libri sono uomini e donne in carne ed ossa – tre migranti e due operatori che lavorano a sostegno di progetti di accoglienza – e per leggerli non bisogna sfogliarli, ma ascoltare le loro storie.

“La Biblioteca Vivente è un dialogo interattivo che dà voce alle storie dei singoli, scommettendo sulla narrazione come strumento di conoscenza e di riconoscimento della comune umanità come fondamento di uguali diritti”, commenta Barbara Oggioni, Responsabile del gruppo Amnesty International di Merate.

Musica in serata con In Band

La giornata si chiuderà sulle note della IN BAND (dove ‘in’ sta per integrazione) dell’Orchestra Allegro Moderato di Milano, un gruppo di musicisti professionisti con e senza disabilità apprezzato per il ricco cartellone di pezzi che spaziano dal rock, al pop, al jazz.

“Il nostro sogno è far nascere un agriturismo presso la Cascina Bagaggera, provvisto di camere e ristorazione – conclude Paola Lazzarotto – dove l’inclusione possa diventare realtà produttiva grazie al lavoro di giovani camerieri, aiuti chef, receptionist e addetti alle stanze, con e senza disabilità. Una sfida difficile che vi invitiamo a sostenere partecipando alla giornata di festa.”

I Gas solidali

Presso la Cascina Bagaggera saranno inoltre presenti i Gruppi di Acquisto Solidale con nuove proposte e iniziative.

La manifestazione è ad ingresso libero e non necessita di prenotazione. In caso i pioggia la manifestazione verrà annullata.