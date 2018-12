Tradizionale appuntamento con il concerto di Natale a Novate nel pomeriggio di ieri, domenica 9 dicembre. Gremita la chiesa parrocchiale della frazione. “Aspettando Natale” risulta sempre carico di emozione e sentimento.

E’ già Natale in parrocchia a Novate

E’ stata una poesia, come al solito, ad aprire il concerto. La scelta, quest’anno, è ricaduta su Gianni Rodari. Straordinaria poi l’esecuzione di una ensemble strumentale cui ha fatto seguito l’ingresso delle corali di Novate, di Sartirana e Verderio. Il tutto sotto la direzione del maestro Rinaldo Caldirola. Un appuntamento grandioso, tre cori di fronte ad un pubblico numeroso. Un modo per augurarsi buon Natale con qualche settimana d’anticipo come ha ricordato il parroco della frazione, don Eugenio Folcio, al termine dell’appuntamento.