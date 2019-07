Con l’arrivo dell’estate la Polisportiva Libertas Cernuschese intensifica i suoi sforzi proponendo nuove e imperdibili occasioni per il tempo libero. Dall’11 al 18 settembre è infatti in programma un meraviglioso tour nel Cilento; otto giorni intensi per assaporare questi magnifici luoghi mediterranei ricchi di natura, cultura e storia.

Tour nel Cilento: le tappe

Il programma del primo giorno prevede la partenza al mattino dall’aeroporto di Linate con arrivo a Napoli per una prima tappa a Posillipo e al parco Virgiliano, quindi trasferimento a Paestum. Secondo giorno trasferimento a Salerno e giro dell’isola di Capri. Terzo giorno partenza per Pompei con visita agli scavi più famosi e visitati al mondo; al rientro escursione a Sorrento. Quarto giorno partenza per Castellabate, la più bella terrazza del Cilento, quindi proseguimento per Agropoli. Quinto giorno minicrociera lungo la suggestiva costiera amalfitana con tappe a Positano, Amalfi, Ravello, patrimonio dell’Unesco. Sesto giorno visita alla Certosa di Padula, situata nel Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano, pure questa patrimonio Unesco. Settimo giorno visita alla reggia di Caserta e al suo bellissimo parco; pomeriggio dedicato a Vietri sul mare e tappa a Salerno. Il rientro in Brianza è previsto per l’ottavo giorno, ma dopo aver visitato in lungo e in largo la città di Napoli e in particolare Cristo Velato, Castel Nuovo, Galleria Umberto II, Teatro San Carlo, piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Duomo, San Gregorio Ameno e piazza del Gesù Nuovo.

Con la Polisportiva Cernuschese

Otto giorni da non perdere perché si tratta sicuramente di un tour affascinante e che risulterà indimenticabile, pure a condizioni molto vantaggiose. La quota decisa dai responsabili della Polisportiva Libertas Cernuschese, infatti, è di 1.100 euro. Le persone interessate a maggiori dettagli riguardo il tour in Cilento o a iscriversi a questa proposta possono chiamare Annalisa: cell. 349.7558980.