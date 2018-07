Sabato 14 e domenica 15 luglio si terrà presso l’oratorio San Giovanni bosco di Merate il torneo di pallavolo in acqua splash volley.

Sesta edizione del torneo pallavolo in acqua

Sabato 14 e domenica 15 luglio si terrà presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Merate come di consueto il torneo splash volley di pallavolo in acqua. E’ necessario un minimo di sette iscritti per squadra, dei quali due ragazze. Le iscrizioni possono essere effettuate mercoledì 4 luglio presso il bar dell’oratorio di Sartirana dalle 21 alle 22. I sorteggi avverranno mercoledì 11 luglio alle 20.45.

Informazioni importanti

E’ necessario un minimo di sette partecipanti per squadra ed è inoltre obbligatoria la presenza di almeno due ragazze. Il costo è di 100 euro per squadra.Oltre a ciò si raccomanda di vestirsi con maglietta e pantaloncini. E’ assolutamente vietato giocare in costume da bagno. La cucina sarà aperta per tutta la durata del torneo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Ilaria al seguente numero: 3491759065 oppure Elisa: 3403758878.