Torna la consueta collazione settembrina della festa patronale di Novate Brianza. Diversi gli appuntamenti in programma dedicati alla Madonna della Pace.

Novate si prepara per la festa patronale

Si inizierà con un torneo di scopa d’assi, sabato 14 settembre alle ore 14 in salone, il cui ricavato sarà devoluto in favore delle opere parrocchiali (le iscrizioni si ricevono al Centro anziani di piazza don Minzoni). Momento clou del weekend sarà la messa delle 10 di domenica presieduta da don Matteo Albani, nel 15esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Seguirà un rinfresco aperto a tutti i presenti. Nel pomeriggio grande tombolata alle ore 15 in salone e, alle ore 20.30, tradizionale processione mariana per le vie del paese. Chiuderà i festeggiamenti la Messa per i defunti alle 20.30 di lunedì 16 settembre.