Sono gli alberi, il loro respiro silenzioso, la forza delle loro radici, il nutrimento delle loro foglie, il riparo dei loro rami che dialogano con il cielo, insieme all’azione del camminare i due grandi temi della XV Edizione de Il Giardino delle Esperidi Festival, che si svolge da venerdì 21 giugno a domenica 7 luglio. Il Festival delle Esperidi 2019, attraverso teatro, musica e perfomance nel paesaggio e un’esperienza itinerante di completa immersione nella natura, dal tramonto sino all’alba, esplora così il millenario rapporto tra uomo, alberi e arte.

Torna il Giardino delle Esperidi

Il Giardino delle Esperidi Festival, teatro, musica, danza e poesia nella natura del Monte di Brianza, in provincia di Lecco, organizzato da Campsirago Residenza e giunto quest’anno alla sua XV edizione, è un evento unico che crea un legame speciale tra territorio, arte e pubblico.

Campsirago, frazione di Colle Brianza, è un antico borgo rurale a 670 metri di altezza sulla dorsale del Monte San Genesio (per la chiesa santo protettore del teatro), abitato oggi da 37 persone e circondato da boschi di gelso e castagno. È stato nei secoli un importante centro agricolo abbandonato dai suoi abitanti negli anni cinquanta. Riscoperto dal movimento hippy e recuperato poi dalla Cooperativa Nuova Agricoltura, negli anni novanta diventa luogo d’incontro di artisti e di un Festival teatrale. Dal 2005 ScarlattineTeatro, e poi Campsirago Residenza, raccogliendo questa importante eredità, rimettono il borgo al centro di un nuovo Festival teatrale, le Esperidi.

Teatro, musica, danza, poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza

Peculiare del Festival è il clima di festa popolare che si crea tra artisti e pubblico, realmente partecipe e non solo spettatore. Il Giardino delle Esperidi accompagna alla riscoperta di luoghi naturali di straordinaria bellezza, alcuni poco conosciuti, e di magnifiche ville storiche eccezionalmente aperte al pubblico per il Festival e ospita da sempre opere che spaziano tra linguaggi artistici diversi e artisti, nazionali e internazionali, diversi per formazione e provenienza. Oltre al teatro di ricerca, caratteristica delle Esperidi è la creazione di performance site-specific o il riadattamento degli spettacoli ai luoghi in cui si svolgono. L’allestimento degli spettacoli in diversi comuni e siti naturali, rende davvero itinerante il Festival, che ha il suo cuore geografico sui due palchi sospesi di Campsirago Residenza, il cui scenografico sfondo sconfinato è il cielo notturno della vallata.

Il Festival

La scorsa edizione, che ha registrato una partecipazione di pubblico di oltre 3600 persone, provenienti da tutta la Lombardia e da altre regioni d’Italia, la presenza di artisti internazionali e l’attenzione sempre crescente da parte della critica, ha confermato il Festival delle Esperidi quale punto di riferimento e polo di ricerca nazionale e internazionale dell’arte del Teatro nel paesaggio. Proseguendo questo percorso, quest’anno il Festival sceglie di valorizzare in particolare il tema ecologico legato al mondo delle piante, esplorato con lo sguardo e la ricerca dell’arte performativa, e, insieme, di dare visibilità a giovani compagnie di spicco nel panorama del teatro di ricerca italiano ed europeo (Teatro Elettrodomestico, Collettivo Amigdala, bologninicosta, bolognaprocess, Elena De Carolis, Chiara Ameglio). Altra novità dell’edizione 2019 è l’incontro informale tra artisti e pubblico attraverso otto cene conviviali allestite nei luoghi degli spettacoli, nelle piazze dei paesi, nelle cascine e nei parchi: social dinner tematici che uniscono la scoperta della cucina locale al dialogo e lo scambio con gli artisti che si raccontano, intervengono con performance, restituzioni di laboratori teatrali e originali spettacoli, il tutto letteralmente “a tavola”. Tornano le attrici di QUI e ORA Residenza Teatrale con Saga salsa, racconto di una saga familiare legata alla preparazione della tradizionale salsa al pomodoro. Attorno a un tavolo, tra una portata e l’altra servite al pubblico, tre donne, tre generazioni a narrare le loro vite. Una cena-spettacolo da gustare, ma anche da vedere e ascoltare in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto è fatto di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie. Saranno a base di cibo selvatico – erbe, frutti, fiori, bacche, cortecce, radici – le cene a cura di Eleonora Matarrese autrice de La cuoca selvatica, storie e ricette per portare la natura in tavola edito da Bompiani. Il pubblico potrà infine assaporare i piatti della tradizione del Monte di Brianza preparati dalle associazioni del territorio.

Le Esperidi 2019 sono: 15 palchi e location naturali; più di 70 artisti; 5 associazioni del territorio; 24 spettacoli, di cui 4 prime nazionali, 2 prime regionali e 3 anteprime; 5 concerti; 16 ore consecutive di performance e concerti notturni; 8 social dinner per 9 giorni e 9 notti di Festival nei 4 comuni aderenti – Colle Brianza, Ello, Olgiate Molgora, Galbiate – e sui suggestivi palchi all’aperto di Campsirago Residenza.

Il programma

Venerdì1 giugno

BERTA_canto alla terra prima nazionale | Nudoecrudo Teatro | ore 20.30, Campsirago Residenza

regia Alessandra Pasi

drammaturgia Franz Casanova

con Alessandra Pasi

fisarmonica Guido Baldoni

canto Silvia Salamini

suono Luca De Marinis

una produzione Nudoecrudo Teatro, con il sostegno di Produzioni dal Basso, realizzata in

collaborazione con Campsirago Residenza

Sabato 22 giugno

Alberi Maestri performance itinerante | prima nazionale | Pleiadi | ore 17.30, da Villa Corna, Olgiate Molgora a Campsirago Residenza

composizione nello spazio Michele Losi

drammaturgia Sofia Bolognini, Liliana Benini, Michele Losi

coreografie Silvia Girardi

costumi e scene Stefania Coretti

suono Luca Maria Baldini e Diego Dioguardi

in scena Luca Maria Baldini, Liliana Benini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, Silvia Girardi, Arianna Losi, Michele Losi, Caterina Momo, Valentina Sordo

un progetto di Pleiadi, Campsirago Residenza in collaborazione con The International Academy for Natural Arts (NL)

Sentimento popolare concerto | ore 21.00, Campsirago Residenza, via San Bernardo 2, Colle Brianza

Camilla Barbarito, Fabio Marconi, Raffaele Kohler, Alberto Pederneschi

Alberi | Silvia Girardi | ore 22.30, Campsirago Residenza

regia, performer Silvia Girardi

luci Alessandro Bigatti

suono Gipo Gurrado

costume Cora Bellotto

foto Emanuele Giorgetti

Elementare performance musicale vocale della durata di una notte | Collettivo Amigdala | 23.30, Campsirago, radura sotto il monastero di San Genesio

progetto e idea del Collettivo Amigdala: Meike Clarelli, Sara Garagnani, Federica Rocchi, Gabriele Dalla Barba, Silvia Tagliazucchi

musiche originali Meike Clarelli

drammaturgia sonora Davide Fasulo, Meike Clarelli

conduzione coro Davide Fasulo

con le voci di Meike Clarelli, Elisabetta Dallargine, Vincenzo Destradis, Davide Fasulo, Fulvia Gasparini, Antonio Tavoni

testi Gabriele Dalla Barba

scena Sara Garagnani con la collaborazione di Silvia Tagliazucchi

cura Federica Rocchi

Domenica 23 giugno

Corso di raccolta erbe selvatiche con Valeria Margherita Mosca | ore 7.00, Campsirago, radura sotto il monastero San Genesio

Angeli di terra | studio | ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza | ore 11.00, yurta, via Vigneti 1, Colle Brianza

di e con Anna Fascendini e Diego Dioguardi

la macchina è stata costruita da Matteo Lainati

drammaturgia Giusi Quarenghi

costumi di Stefania Coretti

una produzione di ScarlattineTeatro e Campsirago Residenza

La ricerca è stata realizzata presso il Terrain D’aventure de Chemin de Pierrefleurs a Lausanna, Svizzera

KODAMA – minuta liturgia silvestre | Marta Lucchini | ore 18.00, 20.00 Loc. Figina, Galbiate

di e con Marta Lucchini

allestimento Rosa Lanzaro

musica Claudio Giuntini

Odisseo | Teatro del Lemming | ore 19.00, 21.00, Loc. Figina, Galbiate

con Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Alessio Papa, Silvia Massicci, Boris Ventura, Marina Carluccio, Katia Raguso

costumiGenny

collaborazione drammaturgicaRoberto Domeneghetti

musica e regiaMassimo Munaro

produzione Teatro del Lemming

Bartleby | Teatro Invito/Teatro della Cooperativa | ore 21.30, Piazza del Municipio di Ello, via Filatoio 3, Ello

con Luca Radaelli

traduzione Luca Radaelli

scenografia Renato Sarti

luci e tecnica Graziano Venturuzzo

musiche Carlo Boccadoro

regia Renato Sarti

coproduzione Teatro Invito/Teatro della Cooperativa

Venerdì 28 giugno

Viaggio di Psiche. Da Amore e Psiche di Apuleio | O Thiasos TeatroNatura | ore 20.00, Campsirago Residenza

scritto e narrato da Sista Bramini

musica di Giovanna Natalini

co-produzione O Thiasos TeatroNatura e Pianpicollo Selvatico (Cantieri Immateriali)

Digiunando davanti al mare | Principio Attivo Teatro | ore 21.30, Campsirago Residenza

drammaturgia Francesco Niccolini

regia Fabrizio Saccomanno

con Giuseppe Semeraro

produzione Principio Attivo Teatro

QUANDO_non c’era ancora niente ma c’era il tuo cuore | studio | bologninicosta |

ore 23.00, Campsirago Residenza

testo di Sofia Bolognini

regia bologninicosta

ambiente sonoro e musiche originali Dario Costa

assistenza e Cura Anna Ida Cortese

scenografia AG4

operatori/performer Sofia Bolognini, Dario Costa

produzione bologninicosta con il sostegno di_QuieOra Residenza Teatrale, Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro), Resistenze Artistiche/Strabismi

Sabato 29 giugno

Alberi maestri | Pleiadi | ore 17.30, da Villa Corna, Olgiate Molgora a Campsirago Residenza

Saga salsa | QUI e ORA Residenza teatrale | ore 19.30, Campsirago Residenza

con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli

regia Aldo Cassano

dramaturgia Silvia Baldini

consulenza musicale Francesco Picceo

costumiErica Sessa

L’altro giorno | Teatro Elettrodomestico | ore 21.00, Campsirago Residenza

di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni

testi di Pablo Noriega e Matteo Salimbeni

scena e pupazzi Eleonora Spezi

una produzione del Teatro Elettrodomestico, in coproduzione con Nata Teatro e

diffusioni/KanterStrasse, con il sostegno de Il Lavoratorio, Teatro del Lavoro, Atto Due.

produzione esecutiva Atto Due

Raptus | cada die teatro | ore 22.00, Campsirago Residenza

di e con Rossella Dassu

luci Giovanni Schirru

regia Alessandro Lay

voce fuori campo Francesca Mazza

produzione cada die teatro

Chris Imler concerto | 23.00, Campsirago Residenza

Domenica 30 giugno

Non ho l’età | Riserva Canini | ore 11.00, yurta, Colle Brianza, fraz. Bestetto

immaginato e creato da Marco Ferro e Valeria Sacco

con Manuela De Meo e Pietro Traldi

collaborazione scenotecnica Matteo Lainati

regia Marco Ferro e Valeria Sacco

una produzione / Riserva Canini, Campsirago Residenza

con il sostegno di Sementerie Artistiche di Crevalcore (Bo), Teatro Metastasio di Prato, Teatro delle Briciole di Parma, Teatro Comunale di Antella/Regione Toscana, Teatro del Lavoro di Pinerolo/ Regione Piemonte

Cammelli a Barbiana, Don Lorenzo Milani e la sua scuola | compagnia INTI| ore 18.00, Chiesa SS Giacomo e Filippo, via Vittorio Veneto 3, Ello

di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

con Luigi D’Elia

regia Fabrizio Saccomanno

distribuzione INTI

una produzione Thalassia – TEATRI ABITATI

con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani e del Festival Montagne Racconta (Treville, Montagne – TN)

Preludi all’Amore spettacolo-concerto | ore 21.00, Cascina della Boggia, via della Boggia 16, Ello

uno spettacolo di e con Luigi D’Elia e i Bevano Est

regia Simonetta Dellomonaco

Luigi D’Elia, voce narrante

Stefano Delvecchio, fisarmonica bitonica

Davide Castiglia, violino

Giampiero Cignani, clarinetto, clarinetto basso

Venerdì 5 luglio

Saga sala | QUI e ORA Residenza teatrale | ore 19.30, Piazza della stazione, Olgiate Molgora

TRIEB_L’indagine | Fattoria Vittadini, Campsirago Residenza | ore 21.00, Casa Gola, via Buttero 1, Olgiate Molgora

di e con Chiara Ameglio

idea, regia, coreografia e interpretazione Chiara Ameglio

collaborazione artistica e alla regia Marco Bonadei

direzione tecnica e light design Giulia Pastore

sound design Diego Dioguardi

realizzazione maschere Marco Bonadei

drammaturgia Chiara Ameglio e Marco Bonadei (grazie anche a Giacomo Ferrau)

produzione Fattoria Vittadini e Campsirago Residenza

Angst. Il dramma perfetto | prima nazionale | ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza | ore 22.30 Villa Sommi Picenardi, viale Sommi Picenardi 8, Olgiate Molgora

liberamente ispirato a Paura di Stefan Zweig

di e con Giulietta De Bernardi e Diego Dioguardi

consulenza artistica di Laura Bevione

consulenza drammaturgica Michele Panella

regia Giulietta De Bernardi

luci Michele Losi e Giulietta De Bernardi

sound design Diego Dioguardi

progetto video Alberto Momo

scene e costumi Matteo Lainati e Stefania Coretti

coproduzione ScarlattineTeatro e La Caduta / Campsirago Residenza

con il sostegno di Next2018 Regione Lombardia

Sabato 6 luglio

Piccola patria | prima nazionale | CapoTrave – Infinito| ore 21.00, Casa Gola, Olgiate Molgora

uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci

regia di Luca Ricci

con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori

una produzione CapoTrave – Infinito

Between me and P. | Filippo Michelangelo Ceredi | ore 22.30, Sala Civica, viale Sommi Picenardi, Olgiate Molgora

di e con Filippo Michelangelo Ceredi

tutor Daria Deflorian, nell’ambito della residenza Officina LachesiLAB

accompagnamento alla realizzazione: Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani

accompagnamento alla coreografia: Cinzia Delorenzi

assistenti al progetto Clara F. Crescini, Sara Gambini Rossano, Francesca S. Perilli

produzione Filippo Michelangelo Ceredi, Teatro delle Moire / Danae Festival – 2016

con il sostegno di: ZONA K

Domenica 7 luglio

Sisale | primissima infanzia | ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza | ore 11.00, yurta, Colle Brianza, fraz. Bestetto

di Anna Fascendini, Bruna Pellegrini

con Anna Fascendini

video Alberto Momo

collaborazione artistica Michele Cremaschi, Michele Losi

produzione ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza

Alberi maestri | Pleiadi | ore 17.30, da Villa Corna, Olgiate Molgora a Campsirago Residenza

BEUYS ovvero del territorio utopico dell’energia naturale | primo studio | delleAli Teatro | ore 21.00, Campsirago Residenza

con Antonello Cassinotti – azione

Giancarlo Locatelli – clarinetto campane

consulenza drammaturgica Letizia Buoso

regia delleAli Teatro

Medea. Live in Corinth | prima regionale | AgaveTeatro | ore 21.30, Campsirago Residenza

di e con Elena De Carolis

testi e regia Elena De Carolis

aiuto regia Sara Fallani

scene e costumi Francesca Lombardi

disegno luci Filippo Trambusti

musiche originali Lorenzo Saini

tecnico del suono Filippo Conti

mentore Alessandra Cristiani

organizzazione Gaia Fronzaroli

produzione Compagnia AgaveTeatro

Produzione esecutiva AttoDue

Con il sostegno di Armunia centro di Residenza artistica-Festival Inequilibrio

Con il sostegno di Pilar Ternera/NTC

ANTICORPI – Studio | Paola Pisciottano/bolognaprocess | ore 22.30, Campsirago Residenza, Finalista Premio Scenario Periferie 2019.

con Debora Binci, Yannis Adrimis, Aurélien Vandenbeyvanghe

concezione e regia: Paola Pisciottano

crammaturgia: Olmo Missaglia

produzione Paola Pisciottano/bolognaprocess

Before the moon| concerto | Luca Maria Baldini| ore 23.30, Campsiargo Residenza