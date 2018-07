Ritorna lo Street Food a Imbersago. Una serata ricca di cibo di strada, musica e intrattenimento per tutte le età.

Street Food in piazza Garibaldi

L’iniziativa torna per la seconda volta, sempre a Imbersago, e si apre con dello Street Food che andrà incontro a tutti i gusti dei presenti. Il cibo di strada, cucinato e servito al momento, permetterà ai partecipanti di assaporare cibi inediti e gustosi. Portando anche un pizzico di novità, e perchè no, di internazionalità, all’interno dei piatti preparati.

Intrattenimento per tutti

Nella serata non mancherà di sicuro l’intrattenimento. Durante tutta la durata dell’evento, infatti, sarà presente dell’animazione per tutte le età. In aggiunta quest’anno saranno disposti dei giochi gonfiabili e dei truccabimbi che faranno sicuramente divertire i più piccoli.

Musica dal vivo

A partire dalle ore 21 si esibiranno gli Shiver che contribuiranno a intrattenere i presenti con la loro musica dal vivo. Intervallando cibo e intrattenimento e rendendo la serata ancora più piacevole.