Domenica 7 aprile riparte con una nuova edizione l’iniziativa Camminando con le Pro Loco, escursioni guidate alla scoperta del territorio Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina.

Camminando con le Pro Loco

Un progetto promosso da Unpli Lombardia (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e patrocinato dalla Provincia di Lecco, che vede protagoniste 21 Pro Loco delle province di Lecco e di Monza e Brianza, coinvolgendo enti locali e parchi regionali: l’intento comune è valorizzare le risorse turistiche locali e la rete dei sentieri esistenti, attraverso le tre proposte coordinate Sei in Brianza, Valsassina a piedi e Sulle orme del Viandante. Filo conduttore è un approccio “slow” ai percorsi, tanto più nel 2019, anno del turismo lento, con l’opportunità per i partecipanti di apprezzare le peculiarità paesaggistiche, artistiche, religiose, storiche ed enogastronomiche di ogni tappa.

Il primo appuntamento

La stagione si inaugura domenica 7 aprile a Robbiate con un itinerario tra natura, arte e spiritualità: è il primo dei 10 itinerari del ciclo Sei in Brianza, che condurrà i “camminatori” tra i parchi e le colline che caratterizzano il paesaggio di quest’area.

Valsassina a piedi

L’ultima domenica di luglio e la prima di agosto saranno dedicate alla montagna con le 2 escursioni di Valsassina a piedi, per ripercorrere le tracce delle tradizioni secolari nelle Prealpi lecchesi.

Sulle orme del Viandante

A settembre tornerà Sulle orme del Viandante, che per 5 domeniche accompagnerà i partecipanti lungo il noto tracciato che costeggia la sponda orientale del lago e offre panorami e scorci unici, accanto a testimonianze di storia e di fede.

Luigi Comi

“Ampio merito alle Pro Loco – dichiara il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi – che hanno saputo fare rete con istituzioni e operatori attuando una proposta condivisa di fruizione e valorizzazione del territorio: i partecipanti alle camminate possono così vivere un’esperienza autentica, tra natura, paesaggio, arte e gusto. Oggi sono sempre più ricercate le proposte di turismo esperienziale, che possono fare la differenza in termini di scelta di una meta. I nostri itinerari rappresentano un ambiente ideale per continuare a investire nella promozione integrata delle nostre peculiarità ed eccellenze”.

Roberto Erba

“Siamo immersi in paesaggi unici e tradizioni peculiari – aggiunge il Consigliere regionale Unpli delegato alla provincia di Lecco Roberto Erba – che continuano a rappresentare il punto di partenza nell’attività di valorizzazione del territorio da parte delle nostre Pro loco, che quest’anno si concretizza in 17 proposte tra storia e natura, tradizioni e singolarità paesaggistiche, enogastronomia e attività all’aria aperta. Auspichiamo che, come per le scorse edizioni, la rassegna 2019 sia di richiamo per nuovi visitatori e turisti e sappia al tempo stesso coinvolgere chi abita questo territorio e desidera continuare a scoprirlo”.

Per informazioni e approfondimenti:

Il programma di Camminando con le Pro Loco 2019 è consultabile sui siti:

www.seiinbrianza.it – www.prolocoballabio.it – www.prolocolario.it

www.leviedelviandante.it è il portale che permette di conoscere l’intera rete dei tracciati del progetto Antiche vie di comunicazione tra Italia e Svizzera.