Sabato 28 luglio ci sarà il terzo Concerto del Cuore del cantautore cisanese Maurizio Pirovano. La location sarà il centro polifunzionale di Imbersago con patrocinio del Comune. A sposare il progetto l’associazione Adda Soccorso che coniugherà la beneficenza con il suo nuovo progetto. Il ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi per Sharon Racamato.

Terzo Concerto del Cuore

Siamo al terzo Concerto del Cuore di Maurizio Pirovano. Questi concerti infatti hanno la caratteristica di nascere a scopo benefico per le diverse cause del territorio. Il primo concerto si è tenuto il 6 aprile scorso con il patrocinio del Comune di Cisano Bergamasco a sostegno dei progetti per la disabilità delle varie associazioni presenti sul territorio. Il secondo invece è stato il 14 aprile a Palazzago, organizzato dalla Pro Loco.

La raccolta fondi prosegue

Iniziata nello scorso gennaio prosegue la gara di solidarietà per Sharon Racamato. Romina Mauri, la mamma originaria di Merate e oggi residente nella vicina Bergamasca, vuole infatti raccogliere fondi per acquistare un mezzo idoneo al trasporto della figlia. Alla raccolta hanno preso parte numerose realtà tra cui la Fisio2001 di Missaglia, il cantautore cisanese, numerosi privati nonché la grande famiglia della Curva Nord dell’Atalanta.

In servizio Adda Soccorso

L’associazione Adda Soccorso ha sposato l’iniziativa. In servizio troverete infatti i volontari ed i ragazzi del nuovo progetto dell’associazione partito nello scorso mese di marzo. Grazie infatti a questa coniugazione tra beneficenza ed associazionismo questi ragazzi potranno usufruire di 15 ore di alternanza scuola lavoro.