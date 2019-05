Sabato 11 maggio ad Arcore la gara musicale Sing and serve organizzata dal Lions Club a scopo benefico.

Sing ad serve, gara musicale benefica

Si chiama Sing and serve la gara musicale a scopo benefico organizzata dal Lions Club Arcore Borromeo per sabato 11 maggio. “La beneficenza non ha frontiere neanche tra i campanili della Brianza”, ha dichiarato il presidente del sodalizio William Gabriele. Special guest della manifestazione sarà infatti il noto cantautore di Imbersago Maurizio Pirovano che ha accettato volentieri di partecipare alla gara sia come giudice che come “guest star”.

I proventi in beneficenza

L’iniziativa del giovanissimo (per anno di fondazione) Lions club Arcore Borromeo è aperta a tutti i generi musicali e alla band come ai singer. “Come forse in molti già sanno, il Lions è una delle più importanti e grandi organizzazioni di volontariato operanti al mondo ed è organizzato in club, che hanno una forte autonomia locale e competenza territoriale, purché le loro iniziative rientrino nelle rigide linee guida dettate dall’organizzazione centrale”, ha spiegato ancora Gabriele. “Insomma una sorta di esercito di volontari ben organizzato e referenziato che opera sul territorio. Quest’anno il Lions club Arcore Borromeo ha istituito un evento che si ripeterà ogni anno e che ha l’ambizione di arrivare a diventare un contest di interesse nazionale”.

Il contest aperto a tutti

La gara “contest” musicale è aperta a tutti, senza limiti di età, né di genere. E quest’anno, che appunto è la prima edizione, si svolgerà ad Arcore nella sala Don Oldani situata in via Beretta il sabato 11 maggio a partire dalle 20.30. Quest’anno il beneficiario dei proventi della manifestazione sarà La Piramide, una nota onlus molto conosciuta ad Arcore. L’ingresso è ad offerta libera. Info: bandsingserve@gmail.com