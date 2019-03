L’incontro con Silvana Panciera organizzato mercoledì 20 marzo dagli Amici di don Giorgio De Capitani. L’appuntamento all’oratorio di Dolzago.

Silvana Panciera presenta il Movimento Beghinale

Una conferenza che si preannuncia di estremo interesse quella che avrà per protagonista Silvana Panciera. Autrice per l’editrice Gabrielli del libro “La Beghine. Una storia di donne per la libertà”, con la prefazione di Marco Vannini, la Panciera è stata insignita del premio Donne per l’Europa per il Belgio, dove ha vissuto per trent’anni conoscendo da vicino il Movimento Beghinale. La conferenza si terrà il 20 marzo, alle 20.45, presso il salone dell’Oratorio di Dolzago.

Che cosa è

Con la morte dell’ultima beghina al mondo, Marcella Pattijn, il 14 aprile 2013 nella casa di riposo Sint-Jozef a Kortrijk (Belgio), si è chiusa l’epopea storica del movimento beghinale. Un movimento affiorato nel fervore religioso che caratterizzò la fine del XII secolo, ma soprattutto il XIII secolo, contribuendo a promuovere quella che lo storico medioevalista Raoul Manselli definì “la seconda evangelizzazione dell’Europa”.