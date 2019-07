Sono sei gli artisti lombardi selezionati per partecipare, a Nuoro da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio, alla nuova tappa di Q-Rated: il workshop promosso dalla Fondazione Quadriennale di Roma al fine di approfondire e condividere le best practices della ricerca contemporanea nel settore delle arti visive e realizzare una mappatura dei talenti artistici e curatoriali che si presentano oggi sulla scena nazionale.

Q-Rated 2019 Nuoro

I giovani artisti provenienti dalla Lombardia sono: Andrea Barzaghi (Monza, 1988. Vive e lavora a Lipsia, Germania), Alessandro Carano (Gallarate, 1984. Vive e lavora a Milano), Diego Gualandris (Alzano Lombardo, 1993), Viola Leddi (Milano, 1993. Vive e lavora a Milano), Marta Ravasi (Merate, 1987. Vive e lavora a Locarno, Svizzera) e Valentina Lacinio (Como, 1989. Vive e lavora a Torino).

Partnership con Museo MAN

L’edizione di Nuoro, promossa in partnership con Museo MAN, Fondazione Sardegna Film Commission e ISRE, porta in Sardegna un gruppo di 15 tra artisti e curatori italiani per un’attività formativa dedicata alla pittura. I tutor del workshop sono l’artista Enrico David, lo storico dell’arte ed exhibition maker Bart van der Heide e lo scrittore, poeta, commediografo e saggista nuorese Marcello Fois.

