Seconda tappa della manifestazione «Sei in Brianza» domenica 5 maggio. Ad organizzare la passeggiata per le vie di Merate e Novate la Pro Loco cittadina presieduta da Luca Codara.

Merate e Novate al centro del percorso

Dopo il primo appuntamento del 7 aprile a Robbiate, domenica 5 maggio una quarantina di persone sono partite dal cimitero di Merate per attraversare le vie centrali della città. Da qui si sono poi dirette a Novate per visitare le due chiese e le antiche cascine del centro storico fino alla zona più alta della frazione. Buon successo in termini di gradimento anche se, a causa del maltempo, c’è stato un drastico calo di presenze.