Nel Comune di Lomagna si svolgerà la rassegna Lomvideo, con la prima edizione di “Raga, che cinema!”, rivolta sia ai ragazzi che agli adulti.

Rassegna Lomvideo

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il centro culturale “La strada” e il Centro di aggregazione giovanile di Lomagna, con il patrocinio comunale. Saranno presentati quattro film e verranno commentati dal critico Claudio Villa, insieme ad altri esperti delle tematiche trattate. L’ingresso è a entrata libera.

Il programma cinematografico

La rassegna proietterà i suoi quattro film in due sedi differenti, il Centro Polifunzionale di via Silvio Pellico e la Sala della Comunità di via Don Carlo Colombro., sedi delle due associazioni organizzatrici. Il centro polifunzionale ospiterà, il 28 febbraio “Lady Bird” e il 28 marzo “The_startup”. Nel salone dell’oratorio saranno invece proiettati, rispettivamente il 7 marzo e il 4 aprile, “Il rosso e il blu” e “Se Dio vuole”. Tutte gli spettacoli inizieranno alle 20.45. Per maggiori informazioni cliccare qui.