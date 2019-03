La biblioteca Merate presenta dal 22 marzo al 3 maggio una serie di incontri con autori locali. Quattro sono i venerdì dedicati alle presentazioni dei romanzi di Eugenia di Guglielmo, Pamela Cazzaniga, Carlo Fornasiero e Mario Alzati.

Incontri d’autore in biblioteca Merate

Si inizia venerdì 22 marzo con Eugenia di Gugliemo, professoressa di lettere e latino al liceo scientifico “G. Agnesi” di Merate, che ha scritto due romanzi. Si continua il 29 marzo con Pamela Cazzaniga, travel blogger e autrice del romanzo biografico “La mia seconda vita”, e il 5 aprile con Carlo Fornasiero. L’ultimo appuntamento si terrà il 3 maggio con Mario Alzati, autore prolifico di opere ambientate in Lombardia.

I libri di Eugenia di Guglielmo

La prima ospite sarà Eugenia di Gugliemo, autrice dei libri “A tutto tondo” e “Sotto un cielo di bombe”, con la presentazione dei suoi due romanzi per venerdì 22 marzo alle 17. Il suo romanzo d’esordio “A tutto tondo”, uscito nel 2017 per Scatole Parlanti, racconta la storia di Adriana, una giovane fiorentina entusiasta della vita, che va incontro ad un cambiamento radicale quando si trasferisce col marito nella tenuta di famiglia in Brianza. “Sotto un cielo di bombe”, che è stato pubblicato lo scorso ottobre, mette a confronto tre generazioni di donne, in un viaggio tra presente e passato, alla ricerca di una storia che le accomuna e le unisce. Maria Luce, sopravvissuta alle bombe della seconda guerra mondiale, ha vissuto gli anni della ricostruzione con la forza e la tenacia che hanno contraddistinto la sua generazione. Quindi sua figlia Adele, una donna sola e madre a tempo pieno della piccola e scatenata Irene. Con sarcasmo Adele ripercorre la sua storia, segnata da delusioni e passioni travolgenti, nella società attuale che sembra legata solo all’apparenza e alla fragilità dei legami interpersonali. Le esistenze delle tre donne trovano il punto di forza proprio nel loro legame. La giovane Irene è destinata a portare avanti la storia della sua famiglia, unico luogo in cui trovare i valori per resistere e sopravvivere, ognuno sotto il proprio cielo di bombe.