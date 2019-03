L’appuntamento per la presentazione sarà sabato 23 marzo, presso l’Atrio del Municipio di via Stazione 20, alle ore 16.30, Stefano Golfari parlerà del suo “Da Disneyland a Kirkuk”.

La biblioteca comunale di Olgiate Molgora vi invita ad ascoltare Stefano Golfari parlare della sua nuova raccolta di poesie politiche “Da Disneyland a Kirkuk”. Il libro è un viaggio immaginario fra le questioni più brucianti esplose negli anni che viviamo, gli anni sconvolti dal terrorismo di matrice religiosa e dalle guerre in medio oriente, e nel contempo trasformati dagli scontri di civiltà e di business che la globalizzazione porta in primo piano. Un viaggiatore descrive in versi le città e i territori di un mondo nuovo, dove la follia postmoderna della società dell’entertainment (Disneyland) bruscamente tramonta, e risorge a oriente una inquietante, ruvida alba di spiritualità. Kirkuk, la città irachena difesa dai Peshmerga curdi contro l’esercito dello Stato islamico, rappresenta il risveglio all’orrore, ma anche al mistero dentro cui si nasconde la forza rinascente della Bellezza.