Ingresso gratuito per tutti alla presentazione del libro di Arturo Croci che si terrà venerdì 21 giugno a Calco al Circolo Culturale Borghi.

“Coma. La vita in un altro tempo” di Arturo Croci

Venerdì 21 giugno si terrà la presentazione del libro scritto da Arturo Croci, che racconta della vita dello scrittore nel periodo che va dal 15 dicembre 2005 al 9 gennaio 2006, quasi un mese in cui è rimasto in coma nel reparto di terapia intensiva degli Ospedali Riuniti di Bergamo. L’incontro con l’autore si terrà presso la sede del Circolo Culturale di don Carlo Borghi, a Calco, in Viale della Chiesa 2/B. Alle ore 20.45 inizierà l’appuntamento, l’ingresso è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. “Coma. La vita in un altro tempo” parla di avvenimenti già accaduti precedentemente all’incidente e rivisti durante lo stato di assenza di coscienza. Durante il coma a Croci non appare un tunnel luminoso ma solo del nero, in cui affoga e riemerge solamente quando finalmente si risveglia dopo 25 giorni.

La storia dello scrittore

Arturo Croci è nato a Castelletto di Vernasca, un piccolo borgo sulle colline piacentine dell’antica Val Tolla oggi conosciuta come Val d’Arda, ma vive fra Mocomero di Vernasca e Calco. Ha svolto l’attività di editore della rivista professionale Flortecnica per trent’anni, e ha pubblicato una cinquantina di libri tecnici, teatro e poesia di molti autori. Alcuni dei suoi racconti già conosciuti sono stati inseriti nel suo libro, perché raccontano di avvenimenti rivissuti durante l’incoscienza.