Non ci siete ancora stati? Ma come? E’ l’attrazione lombarda del 2018! La “star” è il Ponte nel cielo in Val Tartano, vicino a Morbegno, in Provincia di Sondrio: in effetti fa un certo effetto pensare che il ponte tibetano più alto d’Europa si trovi in Valtellina. I colleghi di GiornalediSondrio.it sono andati a provarlo per voi.

Ponte nel Cielo della Val Tartano

Un’esperienza da fare che nonostante il viaggio ripaga a pieno lo sforzo. Da premettere che il Ponte nel Cielo va inteso come elemento di un insieme composto dalle bellezze offerte dalla valle laterale valtellinese. Attraverso di esso si può accedere a diversi sentieri di montagna tramite la quale raggiungere malghe e alpeggi. Certamente però può essere meta di una scappata veloce anche solo per provare il brivido di rimanere sospesi a 140 metri di altezza, come abbiamo fatto noi.

Ponte nel Cielo in Valtellina

Un’attraversata lunga 234 metri tra Campo Tartano e Frasnino, sospesi all’altezza di 140 metri!

Il sabato e la domenica l’accesso al ponte tibetano più alto d’Europa sarà consentito esclusivamente a chi avrà acquistato il biglietto tramite la prevendita on line.

