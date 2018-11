L’iniziativa è stata resa possibile dal gemellaggio stipulato nel lontano 1982 fra il Comune di Merate e il Comune di Villanova Monteleone. Remundu Piras è un noto poeta in lingua sarda logudorese (della Sardegna del centro nord) nato, vissuto e morto tra il 1905 e il 1978 a Villanova Monteleone in provincia di Sassari.

Remundo Piras porta la Sardegna a Merate

Due banchetti con i tipici prodotti sardi in centro città per tutta la giornata di domenica 18 novembre. Diversi i curiosi che si sono avvicinati attirati da intensi profumi. Al mattino e al pomeriggio non è mancata l’esibizione del Gruppo Folk Ichons con danze e costumi dell’isola dei Nuraghi. Dalle ore 15, in sala civica, si è tenuto un interessante convegno sulla poesia e sulla figura di Remundu Piras. Presenti specialisti e appassionati di lingua sarda e poesia estemporanea.