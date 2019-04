World Art Day a Osnago. In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, il 14 aprile, verrà esposta alla rotonda tra via Roma e via Bergamo “Due”, la scultura realizzata dall’artista Bruno Freddi.

Il comune invita tutti i cittadini a partecipare alla presentazione della scultura “Due” , che ornerà la rotonda situata tra via Roma e via Bergamo. L’opera verrà presentata nel corso di una cerimonia che si terrà a partire dalle 11.15 di domenica 14 aprile. L’evento si aprirà con la spiegazione del suo significato e culminerà alle 11.30 nella scopertura, quando il monumento, creato e donato al paese dallo scultore mantovano Bruno Freddi, verrà definitivamente esposto al pubblico, riunito nella sua sede definitiva.