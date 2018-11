La sede di Merate dell’Osservatorio astronomico di Brera aperto al pubblico martedì 20 novembre.

Apertura straordinaria all’Osservatorio astronomico di Brera

Open night martedì 20 novembre all’Osservatorio astronomico di Brera. La sede di Merate in via Emilio Bianchi aprirà le porte al pubblico per mostrare le frontiere dell’innovazione scientifica e tecnologica in ambito astronomico. I ricercatori accompagneranno il pubblico tra i laboratori e i telescopi di Merate, alla scoperta della ricerca moderna e del caro vecchio cielo. La visita inizierà alle 19 e durerà circa due ore e mezza. Il costo è di 10 euro intero, 5 euro (under 18 anni e over 65) ridotto. Per prenotare: https://goo.gl/sLSYXU (la prenotazione si ritiene valida se si riceverà una e-mail di conferma). La cupola del telescopio dove si terrà parte della serata non è riscaldata. Vestirsi in modo adeguato.