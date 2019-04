Rincomincia il ciclo di serate ad ingresso libero, promosse dal comune, dal titolo Olgiate in viaggio. Appuntamento ogni terzo giovedì del mese, alle 21, presso la sala civica situata in viale Sommi Picenardi.

Olgiate in viaggio… verso il mondo

La serie di incontri, organizzati dall’assessore alla cultura del comune di Olgiate Molgora, ha come obiettivo quello di raccontare, attraverso storie di vita vissuta, le esperienze di alcuni olgiatesi in giro per il mondo. Si comincia questo giovedì, 11 aprile, con l’incontro dedicato al trekking dell’ Illampu in Bolivia, che ha visto come protagonisti Piergiorgio Mozzanica e Giovanna Brivio. Il secondo appuntamento si terrà il 16 maggio e avrà come oggetto di presentazione il mese effettuato da Irene Sala in Laos, con la missione di rappresentare quel luogo attraverso il sorriso dei suoi abitanti.

Nuovi eventi dopo la pausa estiva

Dopo la pausa estiva si riprende, il 19 settembre, con la terza storia, ambientata nel verde dei parchi più caratteristici del nord America, raccontata da Silvia Rossi e Dario Spotti che hanno viaggiato oltreoceano per godere degli scenari mozzafiato offerti dalla natura. Il penultimo incontro sarà in programma il 17 ottobre ed avrà come tema il Kenya ed il cuore dei protagonisti di questo viaggio, visto che si sono recati in questo luogo con l’obiettivo di costruire abitazioni per permettere una vita migliore agli abitanti del paese che vivono in condizioni di grande disagio. L’appuntamento finale avverrà il 21 novembre e vedrà come ospiti Eva Tea Milani e Leo Vaghi che manifesteranno il loro amore per la barca a vela, e di come questo mezzo renda viaggiare un’ esperienza fantastica.