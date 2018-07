Notte bianca a Montevecchia alta questo sabato, il 21 luglio. La serata avrà inizio alle ore 18.

Il programma della Notte Bianca a Montevecchia

Il tutto avrà inizio in Piazzetta Largo Agnesi alle 18, con l’Easy Jazz Quartet. Poi, alle 19, ci sarà sempre lì l’esibizione di Max & Gaia Due Rock, un gruppo rock & folk. Alle 21, si esibirà Exogini, un gruppo che suona musica da cartoni animati. Ciò renderà la serata adatta a tutta la famiglia. Alle 23, ci sarà il Dj Set di Matthew & The Crowd.

Quidni, a Busa De Com, ci saranno quattro spettacoli del Mago Tornadò. Questi avverranno alle 19.30, alle 20.15, alle 21 ed alle 21.45.

A Parcheggio Cappelletta si esibirà invece il Duo Distratto, alle 19.30. A seguire, ci sarà l’Esibizione di Danza Piripà, alle 21.30, e il Waddafolk alle 22.30.

Dalle 21 alle 22, si salirà a piedi il Sentiero Olivia, dalle 18 alle 24 ci saranno le visite alla Villa Agnesi. Alle 22, ci sarà invece la visita guidata al Santuario Mostra dei Quadri dei pittori locali. Si potranno poi provare le biciclette elettriche.

Attività per bambini e cibo

Per i bambini sono inoltre state pensate numerose attività: ci sarà infatti l’Animazione Bimbi, il Truccabimbi, il Giro Pony e la Giostra dei Cigni.

Ci saranno poi cibi e drink per tutti i gusti. Oltre a ciò, sarà elevata la quantità di Hobbisti, Artigiani ed Alimentari.

Organizzazione

Questa è la quinta edizione di notte bianca che si svolge a Montevecchia. E’ stata organizzata dall’Associazione Pro Loco ProMontevecchia. Tutto ciò è avvenuto con il patrocinio del Comune

Navette

Il raggiungimento di tale evento avverrà tramite quattro navette che avranno orario continuato. La partenza di queste navette avverrà in via Artigiani, in via Fontanile e alle Quattro Strade. Torneranno poi a rilasciare le persone al Parcheggio Del Cimitero.

Ulteriori informazioni:

Si potranno avere ulteriori informazioni visitando questo sito, mandando una mail ad eventi@promontevecchia.it o chiamando il 3921863690.