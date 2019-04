Il gruppo Noi Donne di Lomagna propone una due giorni in Romagna, nel weekend del 2 giugno, a tema culturale nelle zone di Ferrara, Bertinoro e Brisighella.

Noi Donne, fine settimana culturale

Ecco come sarà strutturata la due giorni. Il primo giorno si svolgerà tutto a Ferrara. Arrivo previsto in tarda mattinata con pranzo in un ottimo ristorante del centro storico. Nel primo pomeriggio avverrà l’incontro con una guida per una bellissima passeggiata, per il centro storico ferrarese, che avrà come meta il Duomo di origine romanica e la famosa piazza Trento e Trieste dove i partecipanti potranno ammirare le vie San Romano e Mazzini, di epoca medievale. Seguirà poi la visita agli esterni del castello Estense e a piazza Savonarola per raggiungere infine l’hotel. Il secondo giorno sarà diviso tra Bertinoro e Brisighella. A Bertinoro ci sarà, grazie ad una guida, la visita alla città, che viene denominata il “Balcone di Romagna”. Il pomeriggio proseguirà alla volta di Brisighella dove sarà possibile visitare il borgo ed in particolare la famosa Via degli Asini. Al termine della visita sarà possibile vivere la manifestazione intitolata “Tempo di medioevo alla Rocca” dove il passato sarà protagonista. Partenza per il ritorno prevista in serata.

Costi e modalità di iscrizione

La quota di partecipazione sarà di 230 euro più 32 euro di supplemento per le notti in hotel. Le iscrizioni potranno essere presentate alla mail del gruppo grupponoidonne@libero.it fino al 20 aprile versando una caparra di 100 euro, che verranno rimborsati nel caso in cui l’uscita non potrà essere effettuata. La caparra dovrà essere saldata entro il 5 maggio.