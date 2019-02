La biblioteca comunale in collaborazione col Patrocinio di Olgiate Molgora propongono un nuovo progetto: “Dipingere con la carta velina” a cura di Antonella Zambon.

Il progetto nella biblioteca comunale

Nasce un nuovissimo progetto artistico nella biblioteca del comune di Olgiate Molgora dal titolo “Dipingere con la carta velina”, che si terrà sabato 16 marzo dalle 14.30 alle 17. Si potranno imparare varie tecniche per utilizzare al meglio la carta velina e creare con essa un disegno suggestivo. Sarà prevista una quota di 10 euro per i materiali, necessari alla realizzazione di un disegno. Pertanto si assisterà attivamente ad una giornata creativa rivolta a tutti i cittadini dai sette anni in su. Essendo un corso a posti limitati è obbligatoria la prenotazione del proprio posto. Per registrarsi contattare il numero 0399911254.