Riparte domenica 19 gennaio, nel cuore del Monte di Brianza,“Natura Maestra di Vita. Un anno insieme per cambiare con il bosco​”, il percorso esperienziale di scoperta e avvicinamento al ​bosco​ proposto dalla L.U.B. – Libera Università del Bosco – rivolto a ​insegnanti, educatori, esperti e appassionati.

Natura Maestra di Vita: una domenica alla scoperta del bosco

In un momento storico in cui sono gli stessi giovani che chiedono con determinazione al mondo degli adulti di essere responsabili e attivi nei confronti del pianeta, “Natura Maestra di Vita” rappresenta un ciclo di “lezioni” di vera e propria educazione ambientale. Sono 9 i moduli che sommati determinano l’intero percorso emotivo e di conoscenza, vissuto in gran parte ​all’aria aperta​, in natura, nel cuore del Monte di Brianza, attraverso le stagioni che disegneranno le suggestive trasformazioni del bosco.

Il progetto

Nel concreto verranno forniti ​strumenti di team building, di lettura del paesaggio boschivo, conoscenze sulla flora e fauna del bosco​; verranno stimolati il ​senso di connessione e relazione​ reciproca​ con l’habitat naturale attraverso ​l’ecopsicologia ​e l’abilità manuale con attività creative di land art e di ​cesteria​. I ​docenti, fiore all’occhiello di questa iniziativa, ​ sono una comunità di esperti, appassionati e custodi dei saperi del bosco (agronomi, botanici, artisti, scienziati ambientali, counsellor, tree-climber, storici del paesaggio, selvicoltori, falegnami, artigiani tradizionali).

Le due proposte da non perdere

Per domenica 19 gennaio, dalle 9.30 alle 18.00, sono due le proposte:

per gli adulti, sul Monte di Brianza, avrà luogo il modulo 4, “Gli animali del bosco”. Insieme a esperti naturalisti si andrà alla scoperta dei piccoli e grandi animali che abitano il bosco, appunto, e degli animali che popolano l’habitat acquatico;

per i bambini (dai 4 ai 12 anni, senza genitori) a Sopracornola (Calolziocorte – Lc), “Maestra di Vita Junior” organizza una giornata alla scoperta degli animali del bosco, seguendone le tracce, osservando al microscopio campioni di terra e acqua per scoprire invertebrati e microrganismi.

Il ​contributo ​richiesto è di 70 euro per il singolo modulo, 250 euro per 4 moduli.

Per gli insegnanti,​ grazie alla collaborazione con IRSEF, ente accreditato MIUR per la formazione del personale docente, c’è la possibilità di utilizzare la Carta del docente.

Per informazioni e prenotazioni: ​

Tel. 388 1996072

Email lub@liberisogni.org

www.liberisogni.org/lub/natura-maestra-di-vita (per informazioni sul percorso)

www.unilub.it