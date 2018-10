Dal 4 al 18 novembre, si svolgerà a Merate in commemorazione della Grande Guerra. A organizzarla è la Società di Arte Pura e Applicata con il patrocinio del Comune.

La Grande Guerra vista con gli occhi dei meratesi

La Grande Guerra vista con gli occhi dei meratesi. “Vengo con queste due righe per farvi sapere…” è il titolo delle mostre che sabato 10 e 17, domenica 4, 11 e 18 novembre, si svolgeranno a Merate per commemorare la prima guerra mondiale. Dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.30, in Villa Confalonieri, in Viale Garibaldi, 17. L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 4 novembre in tarda mattinata, in seguito alla cerimonia presieduta dal sindaco in occasione della festa delle forze armate che è prevista per le 11.