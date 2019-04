Un’importante mostra a Palazzo Bovara in corso Venezia 51, a Milano, in occasione della Milano Design Week 2019. Sarà aperta al pubblico da lunedì 8 aprile alle 15 fino al 18 aprile alle 20 (orari di apertura sempre dalle 10 alle 20) e vedrà tra i partner Level Office Landscape Srl di La Valletta Brianza (Lc).

Elle Decor at Work. The Evolution of Workspace

Uffici multitasking, luoghi del benessere, coworking: come stanno cambiando gli spazi di lavoro? È questo il tema scelto da Elle Decor Italia per la mostra che verrà allestita a Palazzo Bovara in occasione della Milano Design Week 2019, dall’8 al 18 aprile 2019.

“Elle Decor at Work. The Evolution of Workspace”, questo il titolo della mostra-installazione pensata per restituire la complessità e la varietà dei cambiamenti in atto nel mondo degli uffici e proporre nuovi scenari, nasce dalla collaborazione con DWA Design Studio, studio di architettura milanese che si è occupato dell’exhibition design, AKQA, innovation company che ha curato l’interaction design, e il landscape designer Marco Bay, autore del progetto del verde.

Salone del Mobile di Milano 2019

In occasione del prossimo Salone del Mobile di Milano, nella cornice di Palazzo Bovara, edificio storico nel cuore di Milano, un allestimento immersivo che sappia restituire tanto la complessità quanto la varietà dei cambiamenti in atto nel mondo degli uffici. Una rivoluzione, quindi, non solo spaziale, ma anche mentale, culturale e sociale.

Attraverso un percorso lineare, che si articola nella sequenza di stanze al piano nobile del palazzo per culminare nel giardino interno, verranno interpretate le declinazioni più significative dell’ufficio contemporaneo: una successione di 8 ambienti + 1, The Orchard, animati da presenze digitali ed esperienze interattive, pensati per raccontare concetti e forme di vivere il luogo di lavoro con una visione volta al futuro.

QUI TUTTI GLI AMBIENTI ILLUSTRATI NEL DETTAGLIO

Nella fruizione della mostra di Elle Decor al FuoriSalone di Milano 2019, un ruolo importante sarà svolto da Pinterest. Al suo debutto alla Milano Design Week, il noto motore di scoperta visuale, frequentato ogni mese da oltre 250 milioni di persone alla ricerca di idee e ispirazioni, ha scelto come partner istituzionale Elle Decor Italia e la sua piattaforma multimediale. Grazie ad appositi Pincode da scansionare con il proprio smartphone, saranno disponibili approfondimenti sui contenuti esposti.