I mercatini di Natale

Anche a Castello Brianza arrivano i mercatini di Natale in occasione delle festività. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre dalle 8.30 alle 18.30 in piazza Gallizia. Tutti potranno esporre le proprie opere e i propri oggetti, frutto di creatività e manualità. Bisogna, però, essere dotati del necessario per l’esposizione dei prodotti, compreso l’eventuale impianto di illuminazione. Per essere espositore occorre inviare un’email all’inirizzo mpiro@libero.it. Il mercatino sarà organizzato anche in caso di maltempo. E’ prevista una quota di partecipazione di 5 euro.