Si apre il sipario per la quarta edizione del Maggio Manzoniano a Merate. “Alessandro tra le nuvole” è il titolo scelto per il Festival manzoniano 2019 che si terrà dal 4 al 31 maggio in città.

Un appuntamento per le vie di Merate

“Quest’anno è evidente una centratura sui Promessi Sposi a fumetti – ha esordito l’assessore alla Cultura Federica Gargantini – Nelle vetrine dei nostri commercianti saranno esposte vere e proprie opere d’arte realizzate da Paolo Piffarerio e Claudio Nizzi. La scelta di collocarle per le vie del paese nasce dall’idea di accompagnare i cittadini durante lo shopping fornendo loro un po’ di cultura che non guasta mai. Le tavole sono ottanta – ha continuato – Le prime quaranta nell’atrio municipale. Poi ci guideranno tra le vetrine di via Carlo Baslini, piazza Prinetti e via Manzoni. Siamo grati ai commercianti per aver preso parte attivamente a questa iniziativa”. Presente alla conferenza stampa di presentazione anche il direttore artistico del Festival manzoniano, il professor Stefano Motta, che ha spiegato nel dettaglio gli ingredienti dell’edizione 2019.

