In occasione della Giornata della Memoria, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Merate propone ai cittadini due due appuntamenti. L’ingresso è libero.

In occasione della Giornata della Memoria in scena WANSEE

Venerdì 24 gennaio alle 21.00 nell’auditorium “Giusi Spezzaferri” in piazza degli Eroi 3 di Merate si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo WANSEE a cura di Ronzinante Teatro. Lo spettacolo documentario riprende la riunione che si tenne a Berlino il 20 gennaio 1942. Incontro che durerà neppure due ore e nel quale saranno illustrate “le misure organizzative, tecniche e materiali per una soluzione definitiva del problema ebraico in Europa”.

Conferenza su Aldo Carpi

Lunedì 27 gennaio alle 20.45 nell’auditorium “Giusi Spezzaferri”, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Merate, si terrà la conferenza su Aldo Carpi a cura della Dott.ssa Elisabetta Parente. Aldo Carpi, insegnò a Brera dal 1931 al 1958. Fu in contatto con il futurismo e con il Novecento mantenendo una sua ricerca autonoma, espressa in grandi composizioni religiose, storiche, nei paesaggi e nei ritratti, e in disegni che drammaticamente riflettono le sue esperienze della prima guerra mondiale e della prigionia nei campi di Mauthausen e Gusen. Nel 1971 pubblicò il Diario di Gusen.