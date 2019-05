Maggio imbersaghese ricco di eventi anche quest’anno. Anche in questo weekend e settimana prossima ci saranno giornate piene di eventi inerenti a pranzi, sport e concerti.

Maggio imbersaghese ricco di spunti

Come ogni anno ad Imbersago si terranno tre giornate ricche di momenti interessanti. Il Maggio Imbersaghese trae origine dalla festa del Santuario. Anche quest’anno la tradizionale fiera farà da cornice ad un intenso programma di eventi tra sacro e… profano.

Domenica 12 maggio

La terza e ultima giornata dedicata alla tradizionale festa di paese inizierà alle ore 12 presso l’area polifunzionale del paese vi sarà un pranzo a cura del Comune di Imbersago (la partecipazione è su prenotazione). A seguire, dalle ore 14 alle 22, presso la palestra si terrà il Triangolare Basket Imbersago, seguito dalle premiazioni del campionato provinciale autunnale under 10. Per finire, alle ore 21.00 presso il piazzale del Traghetto si terrà: “Onde Note”, un concerto lirico per coro e pianoforte del gruppo musicale “Mafalda Favero” di Calolziocorte, nell’ambito dei festeggiamenti per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il coro lirico Mafalda Favero è un’associazione culturale no profit che si impegna a promuovere la musica lirica attraverso eventi che diano risalto a questa straordinaria forma d’arte. Il canto lirico è infatti una signorile e raffinata espressione culturale di insostituibile valore artistico, storico e sociale.

Mercoledì 15 maggio

Alle 20.45 del mercoledì, presso la mediateca si svolgerà: “Conosciamo le Istituzioni Europee”. L’Associazione cambiamenti propone una serata per approfondire il funzionamento dell’Unione Europea e il ruolo delle sue istituzioni. Il relatore della conferenza sarà il professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato presso l’università Bicocca di Milano.

Sabato 18 maggio

Alle 17, presso il municipio, si terrà l’inaugurazione “Artèincomune” dove gli artisti di Imbersago esporranno le loro opere. La stessa apertura si terrà inoltre anche domenica 26 maggio dalle 15 alle 20.30. Alle 20.45 presso la mediateca si svolgerà invece il concerto “Locomovettes”, ovvero un coro in movimento. Il canto corale a cappella si terrà con la Maestra e arrangiatrice dei pezzi Laura Brambilla.

Domenica 19 maggio

Infine domenica dalle 9 alle 18, presso il centro storico, si terrà un mercatino dell’antico organizzato dalla Pro Loco. Vi sarà inoltre l’apertura straordinaria della pinacoteca del premio “Morlotti-Imbersago” all’interno del Municipio.