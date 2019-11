Lo chef Stefano Callegaro ospite d’onore al torneo di burraco di Faresalute. Sono stati ben 262 i partecipanti al torneo che si è svolto domenica 24 novembre.

In cucina lo Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef Italia 2015

C’era uno chef di eccezione, Stefano Callegaro, tra i volontari che domenica si sono dati da fare nella mensa della scuola primaria in via Giacomo Matteotti a Osnago. Tantissimi i partecipanti al torneo organizzato a sostegno dell’associazione Faresalute: ben 262 seduti a 63 tavoli. A rendere la manifestazione ancor più speciale ha contribuito la presenza in cucina dello chef Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia nel 2015.

I proventi all’associazione Faresalute

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all’associazione Faresalute che si occupa del sostegno psicologico ai malati oncologici e alle loro famiglie. In particolare i proventi verranno devoluti al progetto che coinvolge estetiste specializzate in onco-estetica per l’organizzazione di corsi make-up per donne sottoposte a chemioterapia.