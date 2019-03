L’inaugurazione della mostra «Liberamente insieme. Arte in pizzeria» si è tenuta nella serata di mercoledì scorso, 27 marzo, alla pizzeria Tre di Merate.

Arte in pizzeria entusiasma i giovani pittori

Il progetto ha riguardato le classi terze (sezioni A, B e F) delle scuole medie di Cernusco Lombardone. Progetto nato dalla collaborazione di Rosanna Maggioni, docente di educazione artistica, e Luigi Luverà, professore di tecnologia. Presente alla serata anche Massimo Cogliati, titolare della pizzeria, che ha messo a disposizione la location. «E’ dal 2012 che propongo mostre sul territorio. Mostre in cui i protagonisti assoluti sono i ragazzi con le loro tele – ha spiegato la professoressa Maggioni – preciso sempre che questi giovani hanno scelto liberamente di esporre i loro quadri in quanto la partecipazione non è mai forzata. Qualcuno, infatti, oggi è qui ma ha preferito non appendere il proprio quadro alla parete».

Il servizio completo sul Giornale di Merate in edicola da martedì 2 aprile 2019.