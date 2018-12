Domani sera, lunedì 3 dicembre alle 21 nelll’Auditorium Comunale di Merate è in programma la presentazione del nuovo libro di Marco Minniti, dal titolo “Sicurezza è libertà”. Il predecessore di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno, oggi candidato alla segreteria del Partito Democratico, è infatti uno degli ospiti di spicco della rassegna Leggermente Off

L’ex ministro Minniti domani sera a Merate

A spiegare i contorni del tema della serata è il deputato dem brianzolo Gian Mario Fragomeli. “Negli ultimi anni abbiamo vissuto eventi di portata epocale che hanno profondamente messo in discussione il nostro sistema di relazioni, sia a livello internazionale sia all’interno delle nostre comunità locali. Mi riferisco, in particolare, alla forte ondata migratoria successiva alla destabilizzazione dei regimi dei paesi del nord Africa, così come alla stagione dei feroci attacchi terroristici nel cuore dell’Europa” spiega Fragomeli. ” L’emergenza sicurezza nelle grandi città e il rafforzamento della lotta alla criminalità nelle sue diverse forme hanno avuto come capace e affidabile protagonista Marco Minniti, già Ministro dell’Interno e, per oltre vent’anni, figura chiave ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese”.

La partecipazione all’iniziativa – organizzata con Assocultura Confcommercio Lecco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Merate – è libera e aperta a tutti.